Sitne geste zbog kojih ćete drugima odmah biti simpatičniji

Sitne geste često ostavljaju mnogo snažniji utisak nego pokušaj da nekoga impresioniramo velikim riječima, humorom ili naglašenim samopouzdanjem. Način na koji slušamo, gledamo sagovornika ili reagujemo na ono što govori može uticati na to koliko će se druga osoba ugodno osjećati u našem društvu.

Simpatičnost zato ne mora biti stvar posebne harizme. Mnogo toga krije se u svakodnevnom ponašanju, a neke navike toliko su jednostavne da ih gotovo i ne primjećujemo.

1. Iskreno se nasmiješite

Osmijeh je vjerovatno jedna od najjednostavnijih stvari koje možemo učiniti tokom susreta s drugom osobom. Važno je, ipak, da ne djeluje usiljeno. Prirodan osmijeh u pravom trenutku može ostaviti dojam topline i otvorenosti, posebno prilikom upoznavanja.

2. Gledajte sagovornika dok govori

Povremeni kontakt očima pokazuje da pratite razgovor i da vas zanima ono što druga osoba govori. To ne znači neprekidno gledanje, koje može djelovati neprijatno, već prirodno usmjeravanje pažnje prema sagovorniku.

3. Sklonite telefon

Malo šta danas jasnije pokazuje pažnju od toga da tokom razgovora ne provjeravate telefon svakih nekoliko minuta. Kada neko govori, a druga osoba istovremeno čita poruke ili obavijesti, lako može steći osjećaj da razgovor nije naročito važan.

4. Zapamtite nečije ime

Ljudi primjećuju kada se neko sjeti njihovog imena, posebno nakon kratkog ili slučajnog susreta. Nema potrebe često ga ponavljati u razgovoru, dovoljno je upotrijebiti ga prirodno i pokazati da ste osobu zapamtili.

5. Postavite pitanje koje se nadovezuje na odgovor

Razlika između razgovora iz pristojnosti i razgovora u kojem nekoga zaista slušamo često se vidi upravo u pitanjima. Ako se sagovornik požali na naporan dan, umjesto brzog prelaska na drugu temu možete pitati šta se dogodilo. Time pokazujete da ste čuli više od samih riječi.

6. Sjetite se detalja iz prethodnog razgovora

Ako vam je neko ranije spomenuo razgovor za posao, putovanje ili važan događaj, pitanje o tome prilikom narednog susreta može mnogo značiti. Takve sitne geste šalju jednostavnu poruku, slušao sam vas i zapamtio ono što vam je bilo važno.

7. Ne prekidajte svaku tišinu

U razgovoru nije potrebno odgovoriti iste sekunde. Kratka pauza prije odgovora ponekad pokazuje da razmišljate o onome što ste čuli, umjesto da samo čekate priliku da ponovo govorite o sebi.

8. Govorom tijela pokažite da slušate

Blago klimanje glavom, okretanje tijela prema sagovorniku i opušten stav mogu učiniti razgovor ugodnijim. Ljudi veliki dio utiska o razgovoru stvaraju i na osnovu ponašanja koje nema veze sa samim riječima.

9. Prilagodite se energiji razgovora

Ako neko govori mirno i tiho, vrlo glasan i prenaglašen odgovor može djelovati neprirodno. Slično je i s govorom tijela. Nenametljivo prilagođavanje tempu i tonu razgovora može pomoći da komunikacija djeluje opuštenije, ali pretjerano oponašanje postiže upravo suprotan efekat.

10. Prihvatite osjećaj, čak i kada se ne slažete s mišljenjem

S nekim se ne morate slagati da biste razumjeli zašto je ljut, zabrinut ili razočaran. Rečenica kojom pokazujete da razumijete nečiju reakciju često će biti mnogo korisnija od trenutnog pokušaja dokazivanja da osoba nije u pravu.

11. Pohvalite nešto konkretno

Općeniti komplimenti lako se zaborave, dok iskrena i konkretna pohvala djeluje mnogo uvjerljivije. Umjesto uobičajenog „super izgledaš“, nekome možete reći da vam se dopala ideja koju je iznio ili način na koji je riješio određeni problem.

12. Ne plašite se priznati malu grešku

Ljudi koji mogu kazati da su nešto pogrešno razumjeli, zaboravili ili loše procijenili često djeluju pristupačnije od onih koji pokušavaju ostaviti utisak da nikada ne griješe. Jednostavno izvinjenje također može mnogo brže popraviti neprijatnu situaciju nego dugo opravdavanje.

13. Završite razgovor jednako srdačno kao što ste ga počeli

Posljednjih nekoliko trenutaka razgovora također ostavljaju utisak. Srdačan pozdrav, osmijeh ili jednostavno „drago mi je što smo se vidjeli“ mogu učiniti da i sasvim običan susret ostane u lijepom sjećanju.

Upravo se kroz takve sitne geste najčešće pokazuje nešto što je teško odglumiti, da nam je osoba s druge strane važna barem tokom vremena koje provodimo s njom.