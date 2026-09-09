U FBiH jačaju nadzor nad poliomijelitisom: Procijepljenost ispod 80 posto

Poliomijelitis u Federaciji BiH trenutno nije zabilježen, ali zdravstvene institucije upozoravaju da nizak obuhvat imunizacijom i kontinuirana migracijska kretanja povećavaju rizik od eventualnog unosa i širenja virusa.

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu održane su aktivnosti u okviru projekta „IMMUNOGUARD, sigurna imunizacija, snažan nadzor, spreman sistem“, koji se provodi uz podršku UNICEF-a BiH.

Održan je drugi sastanak Radne grupe za izradu Plana pripravnosti i odgovora na poliomijelitis u Federaciji BiH, nakon kojeg je organizovana i stručna edukacija zdravstvenih radnika o nadzoru nad akutnom flakcidnom paralizom, AFP.

Fokus na rano prepoznavanje mogućih slučajeva

Poseban naglasak stavljen je na edukaciju kliničara i medicinskih sestara, koji imaju važnu ulogu u ranom prepoznavanju i prijavljivanju mogućih slučajeva akutne flakcidne paralize.

Cilj je unaprijediti znanja zdravstvenih radnika o prepoznavanju sumnje na AFP, prijavljivanju slučajeva, epidemiološkom istraživanju te pravilnom uzimanju, čuvanju i transportu uzoraka.

Edukacija je organizovana po Training of Trainers modelu, što znači da će učesnici stečena znanja i materijale dalje prenositi kolegama u svojim zdravstvenim ustanovama.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić naglasio je da zdravstveni sistem ima dobre temelje, ali da su kontinuirana edukacija i obnavljanje znanja važni za pravovremenu reakciju.

„Važno je podizati svijest ne samo među zdravstvenim radnicima nego i u široj javnosti“, poručio je Skočibušić.

Vakcinacija protiv poliomijelitisa ispod potrebnog nivoa

Iako u Bosni i Hercegovini već duži niz godina nisu zabilježeni slučajevi poliomijelitisa, stručnjaci upozoravaju da postoji povećan rizik zbog nedovoljnog obuhvata vakcinacijom.

Procijepljenost trećom dozom vakcine protiv poliomijelitisa niža je od 80 posto, zbog čega postoji realna mogućnost unosa i širenja poliovirusa.

Evropska regionalna komisija za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa još je u septembru 2025. godine pozvala nadležne institucije u BiH da poduzmu hitne mjere kako bi unaprijedile prevenciju i nadzor.

Nadzor nad poliomijelitisom u Federaciji BiH koordinira Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama.

Roditeljima upućen poziv da provjere vakcinalni status djece

Poliomijelitis, poznat i kao dječja paraliza, izrazito je zarazna virusna bolest koja najčešće pogađa djecu mlađu od pet godina. Može izazvati trajnu paralizu, a u najtežim slučajevima i smrt.

Zdravstvene institucije ponovo su pozvale roditelje da provjere vakcinalni status svoje djece i osiguraju da prime sve preporučene doze vakcine.

Visok obuhvat imunizacijom, uz pravovremen i efikasan sistem nadzora, ostaje najvažnija zaštita od ponovne pojave i širenja ove bolesti.