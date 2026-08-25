Federaciji Bosne i Hercegovine zasad nema prijavljenih slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila, potvrdio je direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH dr. Siniša Skočibušić.

Iako trenutno nema razloga za zabrinutost, građanima se preporučuje oprez i provođenje preventivnih mjera, posebno zbog činjenice da je virus prethodnih godina sporadično registriran u Bosni i Hercegovini.

Virus Zapadnog Nila prenosi se prvenstveno ubodom zaraženog komarca. Većina zaraženih osoba nema nikakve simptome, dok približno jedna od pet može razviti povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, umor, a ponekad i osip.

Kod manjeg broja oboljelih mogu se razviti ozbiljnije komplikacije, uključujući upalu moždanih ovojnica ili mozga.

Kako se zaštititi?

Građanima se savjetuje da smanje mogućnost razmnožavanja komaraca i zaštite se od njihovih uboda.

Preporučuje se uklanjanje vode koja se zadržava u saksijama, bačvama, kantama, odbačenim gumama i drugim posudama, kao i postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata.

Tokom večernjih, noćnih i ranojutarnjih sati, kada su komarci posebno aktivni, preporučuje se nošenje odjeće dugih rukava i nogavica te korištenje repelenata.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH također su pozvali laboratorije koje obavljaju dijagnostiku da osiguraju dovoljne količine potrebnih reagensa kako bi se eventualni slučajevi mogli na vrijeme otkriti i pratiti epidemiološka situacija.

Dok u Federaciji BiH zasad nema prijavljenih slučajeva, virus Zapadnog Nila ove sezone zabilježen je u pojedinim zemljama regiona.