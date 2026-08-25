Pametne naočale prijetnja privatnosti: Njemačka razmatra zabranu

Pametne naočale koje omogućavaju gotovo neprimjetno snimanje ljudi izazvale su ozbiljnu raspravu o zaštiti privatnosti, dok se u Njemačkoj razmatra mogućnost zabrane njihove prodaje.

Na prvi pogled gotovo se ne razlikuju od običnih sunčanih ili dioptrijskih naočala, ali u okviru imaju ugrađenu kameru, mikrofone i druge tehnološke dodatke. Zbog toga osobe u njihovoj blizini često ne mogu primijetiti da ih neko fotografiše ili snima.

Njemačka provjerava mogućnost zabrane

Na snimanje kod pojedinih modela upozorava malo svjetlo na okviru, ali stručnjaci za zaštitu podataka smatraju da ga prolaznici lako mogu previdjeti. Hamburški povjerenik za zaštitu podataka Thomas Fuchs upozorio je da neprimjetno snimanje ljudi u javnosti nije dozvoljeno, a nije isključio ni potpunu zabranu prodaje ovih uređaja u Njemačkoj.

Njemačka organizacija za zaštitu digitalnih prava HateAid podnijela je krivičnu prijavu protiv Mete i više kompanija povezanih s prodajom Ray-Ban Meta naočala. Iz ove organizacije tvrde da takvi uređaji omogućavaju prikriveno snimanje bez saglasnosti osoba koje se nalaze pred kamerom.

Njemački zakoni zabranjuju prodaju uređaja za snimanje koji su prikriveni kao predmeti za svakodnevnu upotrebu. Regulatori zbog toga provjeravaju mogu li pametne naočale biti svrstane u kategoriju prikrivenih kamera.

U Hrvatskoj kamerom iz naočala snimao djecu

Sumnje da se naočale s ugrađenom kamerom mogu zloupotrijebiti već su potvrđene u praksi. U julu 2025. godine radnici zaštitarske službe u turističkom kampu u Rovinju zatekli su 32-godišnjeg državljanina Sjedinjenih Američkih Država kako mini kamerom skrivenom u sunčanim naočalama snima nagu djecu.

Policija je pregledom prostorija, tehničke opreme i snimljenog sadržaja pronašla inkriminirajući materijal. Osumnjičeni je potom, uz krivičnu prijavu zbog sumnje na iskorištavanje djece za pornografiju, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Slučaj na Panonskim jezerima u Tuzli

Tema tajnog snimanja posebno je osjetljiva i u Tuzli nakon nedavnog slučaja na Panonskim jezerima, o kojem je RTV Slon ranije izvještavao.

Vezana vijest: Stariji muškarac uhvaćen kako snima djecu i žene na Panonskim jezerima

Policija je 12. augusta intervenisala nakon prijave da stariji muškarac mobilnim telefonom snima djecu i žene na kompleksu Panonskih jezera. Muškarac je identifikovan, a o događaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Prema nezvaničnim informacijama RTV Slon, radnici obezbjeđenja zatekli su ga kako snima djevojčice u prostoru kod tuševa. Na njegovom telefonu navodno je pronađeno više sličnih snimaka, nakon čega je zadržan do dolaska policije. Istražitelji pod nadzorom Tužilaštva TK nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja.

Dok je u slučaju na Panonskim jezerima, prema prijavi, korišten mobilni telefon, pametne naočale dodatno otežavaju prepoznavanje tajnog snimanja. Telefon usmjeren prema drugoj osobi može izazvati sumnju, dok se kamera na okviru naočala znatno teže primjećuje.

Korisna tehnologija koja nosi ozbiljne rizike

Pametne naočale mogu služiti za fotografisanje, snimanje, komunikaciju bez korištenja ruku, prevođenje i pomoć osobama s oštećenjem vida. Njihovo širenje, međutim, otvara pitanje kako zaštititi djecu i druge građane od neovlaštenog snimanja i kasnijeg objavljivanja sadržaja na internetu.