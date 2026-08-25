U Mahali obilježeno 30 godina od prvog organizovanog povratka u BiH

Prvi organizovani povratak u BiH obilježen je prije 30 godina u naselju Mahala kod Kalesije, gdje je održan kulturno-historijski i naučni program posvećen ljudima koji su se 1996. godine vratili svojim domovima.

Program je okupio povratnike, predstavnike Islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike. Mahala je, zajedno sa Jusićima i Dugim Dijelom kod Zvornika te Svjetličom kod Doboja, ostala simbol hrabrosti ljudi koji su nakon godina izbjeglištva odlučili ponovo živjeti na svojim ognjištima.

Obilježavanju je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je poručio da povratak zahtijeva stalnu podršku institucija.

„Ljudi koji su se prije 30 godina vratili u Mahalu i druga povratnička mjesta bili su pioniri povratka u Bosni i Hercegovini. Njihova hrabrost i odlučnost obavezuju nas da i danas budemo uz povratnike i stvaramo uslove za dostojanstven život“, kazao je Dizdar.

Najavio je nastavak ulaganja u infrastrukturu, razvoj povratničkih sredina i održivost povratka.

O ljudima koji su učestvovali u prvom organizovanom povratku u BiH govorila je i novinarka Almasa Hadžić, koja je tokom devedesetih godina pratila povratak i izvještavala o sudbinama porodica koje su se vraćale svojim domovima.

Tokom programa prikazani su arhivski snimci iz 1996. godine i predstavljena svjedočenja učesnika povratka, dok je o historijskom značaju tih događaja govorio profesor Sead Selimović. Učesnici su se prisjetili i novinara Saliha Brkića, koji je zabilježio prve dane povratka.

Sa skupa je poručeno da sjećanje na hrabrost prvih povratnika treba biti podsticaj za stvaranje uslova u kojima će ljudi moći ostati i živjeti na svojim ognjištima.