Kiša smirila požar na Plješevici, ekipe i dalje nadziru teren

Nedžida Sprečaković
pozar, pozari, gasenje pozara
Foto: FUCZ/ Arhiva

Požar na Plješevici kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu, dok je kiša koja je oko sat vremena padala na ovom području pomogla stabilizaciji stanja.

Na požarištu više nema otvorenog plamena, ali vjetar pojačava izdimljavanje zapaljenih panjeva. Dežurne ekipe zbog toga i dalje danonoćno nadziru teren kako bi pravovremeno reagovale u slučaju ponovnog aktiviranja vatre.

Posebna pažnja usmjerena je na dio požarišta s kojeg bi se vatra mogla proširiti prema visokoj četinarskoj šumi. Ekipe tu liniju kontinuirano štite i kontrolišu sa šumskog puta.

Za gašenje vatre u nepristupačnom dijelu terena ranije je zatražena zračna podrška helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na Plješevici danima otežavaju nepristupačan teren i područja za koja se sumnja da su minirana.

Iako je kiša privremeno popravila stanje, nadležne službe ostaju na terenu kako bi spriječile ponovno širenje požara na Plješevici prema šumskim kompleksima.

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