Troje ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila

Virus Zapadnog Nila potvrđen je kod troje ljudi u Hrvatskoj tokom jula i augusta, saopćeno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prema dostupnim podacima, slučajevi zaraze zabilježeni su na području istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Iz HZJZ-a naglašavaju da se bolest ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka, nego ubodom zaraženog komarca.

Virus se u prirodi održava između komaraca i ptica, koje su njegovi glavni domaćini. Na ljude i druge sisare najčešće ga prenose komarci roda Culex.

Kod približno 70 do 80 posto zaraženih virus Zapadnog Nila ne izaziva simptome. Kod ostalih se mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, probavne tegobe i prolazni osip. Simptomi blažeg oblika bolesti uglavnom traju od dva do pet dana.

Teži oblik bolesti razvija se kod manje od jedan posto zaraženih i može zahvatiti centralni nervni sistem, uz pojavu meningitisa ili encefalitisa. Većem riziku izložene su starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta.

Virus Zapadnog Nila najčešće se pojavljuje tokom ljeta i početkom jeseni, kada je aktivnost komaraca povećana. Građanima se preporučuje korištenje sredstava protiv komaraca, nošenje odjeće dugih rukava i uklanjanje stajaće vode iz dvorišta i posuda.