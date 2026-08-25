Dvojica Tuzlaka osumnjičena za teško povređivanje i krađu

Nedžida Sprečaković
Dvojica Tuzlaka osumnjičena su za teško povređivanje i krađu počinjene na štetu 27-godišnjaka, nakon čega su predati Tužilaštvu TK.
Foto: Ilustracija

Dvojica Tuzlaka osumnjičena za teško povređivanje i krađu predati su u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla identifikovali su S. F. i M. Đ. iz Tuzle, koji se dovode u vezu s krivičnim djelima počinjenim 20. augusta na štetu 27-godišnjaka iz Tuzle.

Osumnjičenima je sloboda oduzeta 21. augusta, nakon čega je nad njima izvršena kriminalistička obrada. Potom su, uz izvještaj, predati Kantonalnom tužilaštvu TK na dalje postupanje.

Dvojica Tuzlaka osumnjičena su za krivična djela teška tjelesna povreda i krađa, propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

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