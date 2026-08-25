Iscrtana staza uz Južnu magistralu u Tuzli pokrenula diskusiju

Iscrtana staza uz Južnu magistralu u Tuzli, na trotoaru u pravcu Osnovne škole „Jala“, pokrenula je raspravu među građanima o tome kako će ovaj prostor ubuduće koristiti pješaci, biciklisti i korisnici električnih romobila.

Fotografija novoiscrtanih žutih oznaka objavljena je u Facebook grupi „Grad Tuzla“, gdje je jedan od građana otvorio pitanje širine prostora ostavljenog pješacima i načina na koji je trotoar podijeljen.

Na fotografiji se vidi linija kojom je postojeći trotoar podijeljen na dva dijela, dok je na širem dijelu iscrtana oznaka bicikla. Autor objave posebno je ukazao na činjenicu da je uži dio staze smješten bliže kolovozu Južne magistrale, te je postavio pitanje da li je takvo rješenje adekvatno, naročito imajući u vidu da ovom trasom svakodnevno prolaze roditelji sa djecom na putu prema školi.

Iscrtavanjem posebnog prostora na trotoaru nastoji se urediti kretanje biciklista i sve brojnijih korisnika električnih romobila, koji su posljednjih godina postali uobičajen dio saobraćaja u Tuzli.

Na ovaj način dio postojeće pješačke površine izdvojen je za njihovo kretanje, ali je među građanima raspravu pokrenuo način na koji je prostor podijeljen, prije svega širina dijela ostavljenog pješacima i činjenica da se on nalazi neposredno uz kolovoz Južne magistrale.