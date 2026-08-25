Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla zapošljava stručnog saradnika

Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla raspisala je konkurs za prijem jednog stručnog saradnika u Sektoru za odnose sa prodavcima, a radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Izabrani kandidat bit će angažovan na pripremi materijala o stanju i problemima iz djelokruga Sektora, izradi stručnih pravnih mišljenja, provođenju upravnih postupaka te analizi i ocjeni programa privatizacije preduzeća. U opis posla ulaze i drugi pravni i stručni poslovi iz nadležnosti Sektora.

Kandidati trebaju imati visoku stručnu spremu pravnog ili ekonomskog smjera, odnosno završen najmanje prvi ciklus studija sa 180 ECTS bodova. Potrebna je najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja odgovarajućeg stepena obrazovanja te položen stručni ispit za rad u organima uprave ili ispit općeg znanja.

Uz prijavu je potrebno dostaviti biografiju sa adresom i brojem telefona, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, fakultetsku diplomu, dokaz o radnom iskustvu i uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Kandidati trebaju priložiti i ovjerene izjave kojima potvrđuju da ispunjavaju ostale uslove navedene u konkursu.

Dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili kao ovjerene kopije, dok izjave trebaju biti ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara. Sa izabranim kandidatom bit će zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Večernji list BH“, preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla, Ulica Soli broj 2, 75000 Tuzla, sa naznakom „Za konkurs, ne otvaraj“.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.