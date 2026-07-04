TK: Uskoro konkursi za nastavnike i stručne saradnike u školama

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona najavilo je da će u posljednjoj sedmici jula 2026. godine biti objavljeni konkursi za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, kao i konkursi i oglasi za prijem ostalih zaposlenika u školama na području kantona.

Kako je saopćeno, konkursi i oglasi će istog dana biti dostupni na zvaničnoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na adresi www.montk.gov.ba.

Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika bit će objavljen i na aplikativnom softveru konkursi.montk.gov.ba, a svi javni pozivi bit će otvoreni u trajanju od osam dana.

Iz Ministarstva navode da su kandidati, uz dokaze o ispunjavanju uslova propisanih prethodnim konkursima, obavezni dostaviti i uvjerenje o državljanstvu koje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave konkursa, kao i odgovarajuću izjavu o ispunjenosti općih uslova koja ne smije biti starija od 30 dana.