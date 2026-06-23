Protestna vožnja autoškola u Tuzli: Instruktori traže povlačenje odluke Ministarstva

Protestna vožnja autoškola održana je danas ulicama Tuzle, a instruktori i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona na ovaj način izrazili su nezadovoljstvo odlukom i uputstvom Ministarstva obrazovanja i nauke TK o primjeni novog aplikativnog softvera za osposobljavanje kandidata za vozače.

Protest su organizovali članovi Udruženja vlasnika autoškola i instruktora vožnje Tuzlanskog kantona, koje je u procesu osnivanja. Iz Udruženja tvrde da struka nije bila uključena u proces donošenja odluke, iako se ona, kako navode, direktno odnosi na rad 48 autoškola i oko 120 instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu.

“Današnju protestnu vožnju smo mi uradili zbog toga što u prethodnih nekih tri do četiri okupljanja i obraćanja ministru obrazovanja nismo naišli na razumijevanje. Htjeli smo s njim razgovor zbog odluke i uputstva koje je on donio da bi se tom odlukom i uputstvom primijenio aplikativni software. Prije nego što je software nabavljen ili kad je već nabavljen, nije bila uključena uopšte struka i sad nama primjena tog uputstva i te odluke pričinjavaće probleme u poslu”, rekao je Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora Udruženja autoškola i instruktora TK.

Predstavnici Udruženja kao jedan od ključnih razloga protesta ističu pitanje usklađenosti kantonalne odluke sa državnim propisima. Tvrde da su uputstvo i odluka u suprotnosti sa zakonima i pravilnicima Bosne i Hercegovine koji regulišu oblast osposobljavanja kandidata za vozače.

“I druga stvar i najvažnija da javnost mora znati, uputstvo i odluka su u suprotnosti sa državnim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnicima Bosne i Hercegovine koji regulišu oblast osposobljavanja kandidata za vozače. Ministar obrazovanja svojom odlukom tjera 48 vlasnika autoškola sa oko 120 instruktora vožnje da ne poštuju državne zakone, nego da poštuju odluku i uputstvo. Mi na to nećemo pristati. Poduzeli smo i pravne korake u vezi sa ovim slučajem i vidjet ćemo dokle ćemo još stići”, kazao je Tomić.

Protestnoj vožnji podršku su pružili i predstavnici autoškola i instruktora iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, među kojima su Brčko distrikt, Bijeljina, Doboj i Kanton Sarajevo. Iz Udruženja navode da postoji inicijativa za formiranje državnog udruženja instruktora vožnje i vlasnika autoškola, ali da je trenutno prioritet rješavanje problema u Tuzlanskom kantonu.

Osim problema u radu autoškola, iz Udruženja posebno ukazuju i na položaj kandidata za vozače. Navode da nisu protiv saradnje i dogovora sa nadležnima, ali smatraju da se spornom odlukom otvara pitanje prava kandidata.

“Želim da javnost zna da je kandidat po zakonu i pravilnicima nosilac prava za polaganje vozačkih ispita. Ovom spornom odlukom i uputstvom koje je izdao ministar, on je ukinuo prava svakom kandidatu pojedinačno. Znači, uslov da bi kandidat polagao vozački ispit jeste da se mora prvo prijaviti u autoškolu koja je aplikovana na software i onda autoškola obavlja za njega sve radnje. Mi se pitamo da li javnost zaista razumije kako će djeca ili ljudi koji treba da se osposobe za vozače motornih vozila ostvarivati svoja osnovna ljudska prava koja su im zagarantovana zakonom i državnim propisom”, rekla je Arnela Hasić, sekretar Udruženja autoškola i instruktora TK.

S druge strane, iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK odbacuju optužbe autoškola i tvrde da je uvođenje informacionog sistema zakonito. Resorni ministar Ahmed Omerović navodi da je novi informacioni sistem javnosti i autoškolama predstavljen u januaru 2025. godine.

“Vidite, Ministarstvo je u januaru 2025. godine javnosti prezentiralo i autoškolama u BiH, i ta informacija je dostupna, novi informacioni sistem koji se uvodi u oblast saobraćajne edukacije. U tom kontekstu autoškole su mogle da prate šta se događa, mogle su da prate kakvi su novi principi u digitalizaciji i ono što je najvažnije naglasiti, novi informacioni sistem i novi softver ne uvode ništa novo u procedure, samo ih ubrzavaju i olakšavaju kako za kandidate, tako i za autoškole”, rekao je Omerović.

U Ministarstvu smatraju da novi sistem treba unaprijediti kontrolu nastavnog procesa u autoškolama. Kako navodi ministar, cilj je da bude transparentno kada se nastava održava, koji kandidati joj prisustvuju i da li je realizovan propisani broj časova.

“Mi smo stava da se mora znati kada se održava nastava, da to mora biti dostupno javnosti i da kandidati moraju imati onaj broj časova kakav je predviđen u skladu sa propisima kako bi bili spremni da budu aktivni učesnici u saobraćaju. Novi sistem će potpuno učiniti transparentnim kad je održan čas, u kojem periodu, koji su kandidati bili prisutni i tako dalje”, kazao je Omerović.

Dok predstavnici autoškola najavljuju pravne korake i traže povlačenje odluke, iz Ministarstva ostaju pri stavu da se novi sistem treba primjenjivati. Spor se, u međuvremenu, najviše odražava na kandidate koji č