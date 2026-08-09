Požar kod Konjica stavljen pod kontrolu, aktivna još pojedina žarišta

RTV SLON
Foto: FUCZ

Požar koji je zahvatio područje iznad Kanjine i Živašnice kod Konjica stavljen je pod kontrolu, ali vatrogasne ekipe i dalje su na terenu zbog pojedinih aktivnih dijelova požarišta.

Tokom prethodne noći situacija je bila posebno zahtjevna u Živašnici, gdje su vatrogasci od ranih jutarnjih sati štitili objekte od vatre koja se ponovo aktivirala.

U gašenju su, osim konjičkih vatrogasaca i ekipe Šumarstva „Prenj“, učestvovali i helikopter Oružanih snaga BiH te zračni traktori. Avioni su tokom dana intervenirali pet puta i na požarište izbacili približno 33.000 litara vode, dok je helikopter djelovao na nepristupačnim lokacijama.

Ekipe će nastaviti obilaziti požarište i intervenisati na mjestima gdje se vatra još zadržava, kako bi se spriječilo ponovno širenje požara.

Istovremeno, u blizini sela Jasenik ugašen je požar koji je izbio na divljoj deponiji, a potom se proširio i na okolnu šumu. U gašenju su učestvovali članovi DVD-a Neretvica i mještani.

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