Autoškole ponovo na protestima u Tuzli: Novi sistem polaganja vozačkog i dalje izaziva probleme

Problemi koji su uslijed uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita nastali za autoškole, instruktore i kandidate u Tuzlanskom kantonu i dalje nisu riješeni.

Zbog toga su iz Udruženja autoškola i instruktora TK najavili novo okupljanje. Mirni protest bit će održan u srijedu, 12. augusta, ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Odluka o ponovnom izlasku na proteste donesena je jednoglasno na posljednjem sastanku članova udruženja, nakon što, kako navode, više od dva mjeseca pokušavaju problem riješiti kroz razgovore s nadležnim institucijama.

Iz Udruženja poručuju da su u prethodnom periodu slali zahtjeve i upućivali brojne primjedbe, ali da konkretno rješenje i dalje nije pronađeno. Smatraju da trenutni način organizacije ispita stvara poteškoće u radu autoškola i instruktora, ali i kandidatima koji se pripremaju za vozački ispit.

Cilj protesta, kako ističu, nije sukob s institucijama, već otvaranje konkretnog dijaloga i pronalazak zakonitog i održivog rješenja.

„Ne tražimo privilegije. Ne tražimo sukob. Tražimo razgovor, zakonitost, jednak tretman i pravo na rad“, poručili su iz udruženja.

Naglašavaju da će protest biti miran i dostojanstven, ali da žele ukazati na probleme koji, prema njihovim navodima, već mjesecima opterećuju proces obuke i polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu.

Predstavnici autoškola očekuju da će njihovo novo okupljanje potaknuti nadležne na razgovor i konkretnije rješavanje problema koji se pojavljuju nakon uvođenja novog sistema.