Protest autoškola: Kilometarske kolone na tuzlanskim ulicama

Protest autoškola jutros je izazvao velike saobraćajne gužve na tuzlanskim ulicama, a na pojedinim dionicama formirane su kilometarske kolone vozila.

Mirna protestna vožnja autoškola održava se zbog nezadovoljstva načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Vozila autoškola kreću se gradskim saobraćajnicama, zbog čega je saobraćaj u Tuzli znatno usporen, posebno u vrijeme jutarnje gužve.

Na terenu je i policija koja reguliše saobraćaj i usmjerava vozače kako bi se spriječili veći zastoji i omogućilo odvijanje saobraćaja na najopterećenijim raskrsnicama. Građanima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.

Iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona ranije su naveli da nisu protiv digitalizacije, ali traže da se novi sistem uvede zakonito, transparentno i uz uvažavanje struke. Smatraju da način implementacije softvera može ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača.

Protest autoškola najavljen je kao mirna vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa, ali je jutros na ulicama Tuzle ipak stvorio velike gužve. Protest autoškola posebno se odrazio na glavne gradske saobraćajnice, gdje se vozila kreću usporeno.