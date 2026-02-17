U prostorijama organizacije Sarajevski otvoreni centar u ponedjeljak, 16. februara, predstavljena je publikacija pod nazivom „Mirno, sigurno, organizovano: Praktični vodič za organizovanje protesta u Bosni i Hercegovini“, namijenjena svima koji planiraju javna okupljanja i žele jasne smjernice o procedurama i pravima.

Autorica vodiča je Lejla Huremović, dugogodišnja aktivistkinja i članica organizacionog odbora Bh. Povorke ponosa. Tokom promocije govorila je o razlozima nastanka publikacije i potrebi da se građanima ponudi jednostavan i primjenjiv alat za planiranje, prijavu i provođenje protesta, uz fokus na zakonitost, sigurnost i odgovornost organizatora i učesnika.

Vodič je nastao kao odgovor na česte nedoumice s kojima se susreću organizatori javnih skupova, od pitanja nadležnosti i prijave okupljanja, do potrebne dokumentacije i komunikacije s institucijama. Posebna pažnja posvećena je situacijama u kojima nadležni organi postavljaju dodatne zahtjeve ili kada tokom skupa dođe do nepredviđenih događaja. Sadržaj je zasnovan na iskustvima aktivista koji su već organizovali proteste i druga javna okupljanja širom zemlje.

Publikacija donosi pregled zakonskih procedura za prijavu javnog okupljanja, primjere dopisa prema institucijama i modele koraka koji se mogu prilagoditi pravilima različitih kantona. Obrađene su i teme prava učesnika, njihove sigurnosti, kao i odgovornosti organizatora u različitim fazama pripreme i održavanja protesta.

Na promociji je istaknuto da je pravo na mirno okupljanje jedno od osnovnih demokratskih prava i da dostupnost ovakvih priručnika može pomoći građanima da ga koriste informisano i organizovano, uz poštivanje propisa i međusobne solidarnosti.

Publikacija je dostupna u PDF formatu putem web stranice Sarajevskog otvorenog centra. Vodič je razvijen u okviru projekta usmjerenog na jačanje omladinskog aktivizma i mobilizacije LGBTI+ zajednice u Bosni i Hercegovini, koji se provodi kroz regionalnu saradnju više organizacija civilnog društva, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj publikacije, kako je naglašeno, predstavlja odgovornost izdavača i ne mora odražavati stavove donatora i partnerskih organizacija.