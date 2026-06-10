Hamidu Taletoviću određen jednomjesečni pritvor

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Hamidu Taletoviću, osumnjičenom za ubistvo, dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Kako je saopćeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je Taletović počinio krivično djelo ubistva na okrutan način, dva krivična djela pokušaja ubistva, te krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Prema navodima iz istrage, Taletović je osumnjičen da je 7. juna ove godine u jutarnjim satima, u naselju Čifluk na području Banovića, nakon verbalnog sukoba, iz automatske puške ispalio više hitaca prema komšiji N.Ć., koji je tom prilikom smrtno stradao.

Tužilaštvo ga tereti i da je, s namjerom da usmrti, ispalio više hitaca prema bratu i supruzi ubijenog, pri čemu je A.Ć. zadobio teške tjelesne povrede u predjelu abdomena i desne natkoljenice.

Sud je pritvor odredio zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti započeto krivično djelo.

Protiv rješenja o određivanju pritvora dopuštena je žalba Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 24 sata od prijema rješenja.