Oslobađajuća presuda Gospaviću zbog nedostatka dokaza

Oslobađajuća presuda Aleksandru Gospaviću donesena je pred Kantonalnim sudom u Tuzli, nakon što nije dokazano da je počinio produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Kantonalni sud u Tuzli, postupajući kao drugostepeni sud, presudu je donio nakon održanog javnog pretresa. Gospavić je oslobođen optužbe za krivično djelo koje mu je optužnicom bilo stavljeno na teret.

Prema navodima optužnice, on je tokom 2019. i 2020. godine radio u Policijskoj upravi Tuzla kao stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama.

Optužnicom se teretio da je prilikom vođenja upravnih postupaka u vezi s oružjem koje su građani predali Policijskoj upravi Tuzla postupao suprotno Zakonu o oružju i municiji Tuzlanskog kantona i drugim propisima iz ove oblasti.

Tužilaštvo je tvrdilo da je u dva slučaja izgubio pištolje, dok je u jednom slučaju oružje, bez provođenja propisane procedure, otkupio i zadržao za sebe.

Kantonalni sud u Tuzli ipak je utvrdio da nije dokazano da je optuženi počinio krivično djelo, zbog čega je donesena oslobađajuća presuda Aleksandru Gospaviću. Protiv ove presude nije dozvoljena žalba.