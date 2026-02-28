Kantonalni sud u Tuzli odredio pritvor Ahmedu Kastratiju

RTV SLON
Foto: RTV Slon/ Kantonalni sud

Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za krivično djelo ubistvo, Kantonalni sud u Tuzli je, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio novu odluku o određivanju pritvora.

Kako je saopćeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, optuženom je određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

„Pritvor je određen iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačke c) i d.) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno zbog postojanja iteracijske opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti od stvarne prijetnje narušavanja javnog reda“, navodi se u saopćenju Kantonalnog suda u Tuzli.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Ahmed Kastrati ponovo uhapšen, Tužilaštvo TK traži određivanje pritvora

Vijesti

Vrhovni sud FBiH obrazložio razloge ukidanja pritvora Ahmedu Kastratiju

Vijesti

Ukinut pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Tuzla i TK

Određen pritvor Tuzlaku zbog pljačke i pucanja na policajca u Gračanici

Vijesti

Presuda za ubistvo u Tuzli, optuženi dobio preko 10 godina zatvora

Tuzla i TK

Počelo ročište Ahmedu Kastratiju, tereti se za ubistvo Saše Vilušića

Vijesti

BH Meteo objavio prognozu za početak marta

Vijesti

Iran: Broj poginulih u izraelskom napadu na školu za djevojčice porastao na 40

BiH

Nikšić čestitao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Tuzla i TK

Više od 47.000 učenika u Tuzlanskom kantonu obilježilo Dan nezavisnosti BiH

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]