Kantonalni sud u Tuzli odredio pritvor Ahmedu Kastratiju

Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za krivično djelo ubistvo, Kantonalni sud u Tuzli je, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio novu odluku o određivanju pritvora.

Kako je saopćeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, optuženom je određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

„Pritvor je određen iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačke c) i d.) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno zbog postojanja iteracijske opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti od stvarne prijetnje narušavanja javnog reda“, navodi se u saopćenju Kantonalnog suda u Tuzli.