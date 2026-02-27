Ahmed Kastrati ponovo uhapšen, Tužilaštvo TK traži određivanje pritvora

Po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona, pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK jučer su u popodnevnim satima lišili slobode Ahmeda Kastratija, koji je optužnicom ovog Tužilaštva tereti za krivično djelo ubistva.

Suđenje u ovom predmetu je u toku pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Optuženi je predat u nadležnost Tužilaštva TK, a tokom dana postupajući tužilac će Kantonalnom sudu Tuzla uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora.

Više informacija o razlozima lišenja slobode i daljim koracima u postupku očekuje se tokom dana.