Ahmed Kastrati ponovo uhapšen, Tužilaštvo TK traži određivanje pritvora

Jasmina Ibrahimović
Vrhovni sud FBiH obrazložio razloge ukidanja pritvora Ahmedu Kastratiju
Foto: Ahmed Kastrati na ranijem ročištu

Po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona, pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK jučer su u popodnevnim satima lišili slobode Ahmeda Kastratija, koji je optužnicom ovog Tužilaštva tereti za krivično djelo ubistva.

Suđenje u ovom predmetu je u toku pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Optuženi je predat u nadležnost Tužilaštva TK, a tokom dana postupajući tužilac će Kantonalnom sudu Tuzla uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora.

Više informacija o razlozima lišenja slobode i daljim koracima u postupku očekuje se tokom dana.

