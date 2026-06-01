Osam vozača uhapšeno zbog obijesne vožnje na području Zvornika

Obijesna vožnja razlog je hapšenja osam vozača na području Policijske uprave Zvornik, nakon što je kontrolama utvrđeno da su upravljali vozilima s koncentracijom alkohola većom od 1,5 g/kg u organizmu.

Iz Policijske uprave Zvornik saopćeno je da je osoba M.L. iz Han Pijeska uhapšena nakon što je alkotestiranjem utvrđeno 1,84 g/kg alkohola u organizmu, dok je kod osobe M.N. iz Bratunca utvrđena koncentracija od 1,63 g/kg.

Među uhapšenima je i A.L. iz Osmaka, koji je, prema navodima policije, izazvao saobraćajnu nezgodu pod dejstvom alkohola. Alkotestiranjem je kod njega utvrđeno 1,83 g/kg alkohola.

Policijski službenici uhapsili su i R.L. sa područja Zvornika i O.L. iz Bratunca, kod kojih je utvrđeno po 1,52 g/kg alkohola, kao i S.R. iz Osmaka, kod kojeg je evidentirano 1,55 g/kg.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola uhapšeni su i A.G. i M.B, oba sa područja Zvornika. Kod njih je utvrđena koncentracija alkohola od 1,58, odnosno 1,57 g/kg.

Iz PU Zvornik podsjećaju da je od 27. maja na snazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su pooštrene kazne za vožnju pod dejstvom alkohola i narkotičkih sredstava.

Novim zakonskim rješenjima propisano je da upravljanje vozilom s koncentracijom alkohola većom od 1,50 g/kg u organizmu predstavlja teži prekršaj koji se kvalifikuje kao obijesna vožnja.

Iz policije su apelovali na vozače da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili narkotičkih sredstava, te da poštivanjem saobraćajnih propisa doprinesu većoj sigurnosti na putevima.