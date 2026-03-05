Tuzla: Uhapšen muškarac zbog slanja prijetećih poruka

Arnela Šiljković - Bojić
Fizički obračun u Povljani: među privedenima i državljanin BiH
Foto: Ilustracija

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Odsjeka za opći kriminalitet, uhapsili su osobu inicijala D.O. (1972) iz Tuzle zbog sumnje na počinjenje više krivičnih djela.

Policija je postupala po prijavama više fizičkih i pravnih lica koja su navela da im jedno lice putem informaciono-komunikacijskih tehnologija upućuje prijeteće i uvredljive poruke. Istraga je vođena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nakon provedenih istražnih radnji utvrđeni su osnovi sumnje da je D.O. u periodu od februara 2025. do februara 2026. godine u više navrata počinio krivična djela nasilničko ponašanje i psihičko nasilje, kako je propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom istrage utvrđeno je da je osumnjičeni u tom periodu poslao oko 60 e-mail poruka sa prijetećim i uvredljivim sadržajem, upućenih nosiocima pravosudnih institucija, ali i drugim privrednim subjektima te fizičkim licima. Poruke su slane putem informaciono-komunikacijskih tehnologija i društvenih platformi.

Prema navodima policije, takvim ponašanjem osumnjičeni je naročito drskim i bezobzirnim vrijeđanjem ugrozio građanski mir oštećenih osoba.

Nakon završene kriminalističke obrade, D.O. je 5. marta 2026. godine uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

pročitajte i ovo

Istaknuto

SIPA uhapsila službenika UIO BiH, sumnja se na primanje dara i...

Tuzla i TK

Protest penzionera u Tuzli: Traže povećanje penzija i bolji socijalni položaj

Istaknuto

Ahmed Kastrati ponovo uhapšen, Tužilaštvo TK traži određivanje pritvora

Sport

Košarkaši BiH započeli okupljanje u Tuzli pred duel sa Švicarskom

Tuzla i TK

Pekara Arena daruje besplatne lepine tokom ramazana

Vijesti

Akcija SIPA-e: Uhapšena jedna osoba

Vijesti

Premijer Španije koji se suprotstavio Trumpu radio u BiH 1999. godine

Tuzla i TK

80 godina pruge Brčko – Banovići: Počele pripreme za obilježavanje velikog jubileja

Tuzla i TK

Otpušteni radnici Koksare Lukavac sutra protestuju ispred Vlade TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Ravnopravnost žena temelj stabilnog društva: Hurtić govorio na konferenciji u Sarajevu

Učitati više