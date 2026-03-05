Tuzla: Uhapšen muškarac zbog slanja prijetećih poruka

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Odsjeka za opći kriminalitet, uhapsili su osobu inicijala D.O. (1972) iz Tuzle zbog sumnje na počinjenje više krivičnih djela.

Policija je postupala po prijavama više fizičkih i pravnih lica koja su navela da im jedno lice putem informaciono-komunikacijskih tehnologija upućuje prijeteće i uvredljive poruke. Istraga je vođena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nakon provedenih istražnih radnji utvrđeni su osnovi sumnje da je D.O. u periodu od februara 2025. do februara 2026. godine u više navrata počinio krivična djela nasilničko ponašanje i psihičko nasilje, kako je propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom istrage utvrđeno je da je osumnjičeni u tom periodu poslao oko 60 e-mail poruka sa prijetećim i uvredljivim sadržajem, upućenih nosiocima pravosudnih institucija, ali i drugim privrednim subjektima te fizičkim licima. Poruke su slane putem informaciono-komunikacijskih tehnologija i društvenih platformi.

Prema navodima policije, takvim ponašanjem osumnjičeni je naročito drskim i bezobzirnim vrijeđanjem ugrozio građanski mir oštećenih osoba.

Nakon završene kriminalističke obrade, D.O. je 5. marta 2026. godine uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.