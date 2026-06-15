Razmjena sličica FIFA WC26 svake nedjelje u Tuzli: Kolekcionari se okupljaju kod Tvrtka

Razmjena sličica FIFA WC26 bit će organizovana svake nedjelje u Tuzli, u Velikom parku kod spomenika Tvrtku I Kotromaniću, s početkom u 11 sati.

Druženje organizuje Facebook grupa Panini Kolekcionari BiH, koja okuplja ljubitelje albuma i sličica, posebno one koji žele razmijeniti duplikate i pronaći sličice koje im nedostaju.

Organizatori poručuju da je cilj događaja druženje, upoznavanje i pomoć drugim kolekcionarima, posebno djeci, kako bi svi lakše popunili albume. U slučaju kiše, razmjena će biti premještena u TC Pasaž.

Na događaj su pozvani svi kolekcionari koji žele učestvovati u razmjeni na opušten i pošten način. Iz grupe naglašavaju da prodaja sličica i pokušaji ostvarivanja novčane koristi nisu dozvoljeni.

“Ovo je grupa za razmjenu, koja je utemeljena na poštenju, zabavi, igri i druženju”, navedeno je u opisu grupe Panini Kolekcionari BiH.

Interesovanje za sličice je veliko, a zbog otežane nabavke mnogi kolekcionari traže način da dođu do primjeraka koji im nedostaju. Upravo zato ovakva okupljanja postaju prilika da se duplikati zamijene, albumi dopune i da kolekcionari, kroz druženje, nastave tradiciju koja već godinama prati velika fudbalska takmičenja.