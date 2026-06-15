Pregled prve sedmice SP: Sve otvoreno u grupi B, iznenađenja na startu Mundijala

Pregled prve sedmice SP pokazuje da je Svjetsko prvenstvo u fudbalu već na početku donijelo mnogo neizvjesnosti, nekoliko iznenađujućih rezultata i posebno zanimljiv rasplet u grupi B, u kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina.

Grupa B potpuno otvorena nakon prvog kola

Grupa B je nakon prvog kola praktično vraćena na početak, jer sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod. Bosna i Hercegovina je protiv Kanade odigrala 1:1. Zmajevi su poveli golom Jove Lukića u 21. minuti, dok je Kanada do izjednačenja stigla preko Cylea Larina u 78. minuti.

Pročitajte i ovo: Remi Kanade i BiH: Katić i Kolašinac obilježili utakmicu u Torontu

Dan kasnije Katar i Švicarska također su remizirali 1:1. Švicarci su poveli golom Breela Embola iz penala u 17. minuti, a Katar je do boda stigao u sudijskoj nadoknadi pogotkom Boualema Khoukhija u 94. minuti.

Pročitajte i ovo Šta remi Katara i Švicarske znači za Zmajeve? Grupa B potpuno otvorena

Takav rasplet znači da Bosna i Hercegovina, Kanada, Katar i Švicarska u nastavak takmičenja ulaze s iste pozicije. Za Zmajeve je to važna okolnost, jer nisu izgubili korak za konkurentima, a naredna utakmica protiv Švicarske mogla bi u velikoj mjeri odrediti nastavak borbe za prolaz. Pobjeda bi BiH dovela do četiri boda i značajno povećala šanse za nokaut fazu, remi bi ostavio otvorenu situaciju pred posljednje kolo, dok bi poraz pojačao pritisak u duelu s Katarom.

Najveća iznenađenja na startu Mundijala

Osim raspleta u grupi B, među najveća iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva ubraja se remi Brazila i Maroka 1:1. Brazil je u susret ušao kao favorit, ali je Maroko uspio ostati neporažen i već na startu pokazati da može parirati jednoj od najjačih reprezentacija svijeta.

Veliku pažnju izazvala je i pobjeda Australije protiv Turske rezultatom 2:0. Taj rezultat dodatno je zakomplikovao stanje u grupi D i pokazao da se već u prvom kolu ne može govoriti o sigurnim bodovima za reprezentacije koje su na papiru imale veća očekivanja.

Svi rezultati dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva

Do sada su odigrane prve utakmice u grupama A, B, C, D, E i F. U grupi A Meksiko je pobijedio Južnu Afriku 2:0, dok je Južna Koreja savladala Češku 2:1.

U grupi B Kanada i Bosna i Hercegovina odigrale su 1:1, a istim rezultatom završen je susret Katara i Švicarske.

U grupi C Brazil i Maroko su remizirali 1:1, dok je Škotska pobijedila Haiti 1:0. U grupi D Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj 4:1, a Australija je pobijedila Tursku 2:0.

U grupi E Njemačka je ubjedljivo savladala Curaçao 7:1, dok je Obala Slonovače pobijedila Ekvador 1:0. U grupi F Nizozemska i Japan odigrali su 2:2, a Švedska je bila ubjedljiva protiv Tunisa rezultatom 5:1.

Večerašnje utakmice nastavljaju prvo kolo u grupama G i H

Večeras se nastavlja prvo kolo Svjetskog prvenstva utakmicama grupa G i H. Španija i Zelenortska Ostrva igraju od 18:00 sati, Belgija i Egipat od 21:00 sat, Saudijska Arabija i Urugvaj od ponoći, dok je susret Iran, Novi Zeland na programu u 03:00 sata u noći s ponedjeljka na utorak.

Zbog termina iza ponoći dio utakmica će se po našem vremenu voditi kao susreti odigrani u utorak, iako pripadaju večerašnjem programu Mundijala.

Pregled prve sedmice SP već sada pokazuje da bi nastavak takmičenja mogao donijeti još mnogo neizvjesnosti, a za Bosnu i Hercegovinu je najvažnije da nakon prvog kola ima potpuno ravnopravan položaj u grupi B i jasnu priliku da protiv Švicarske napravi prvi veliki korak prema narednoj fazi.

Sve informacije sa Mundijala čitajte na našem portalu u kategoriji SVJETSKO PRVENSTVO