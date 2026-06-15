Večeras sa akšam namazom nastupa Hidžretska nova 1448. godina

Muslimani večeras s akšam-namazom dočekuju Hidžretsku novu 1448. godinu, čime ujedno počinje i mjesec Muharrem, prvi mjesec islamskog kalendara.

Hidžretski kalendar zasniva se na lunarnim mijenama, zbog čega novi dan i novi mjesec počinju zalaskom sunca. Muharrem je jedan od četiri sveta mjeseca u islamu i predstavlja vrijeme duhovnog promišljanja, ibadeta i podsjećanja na vrijednosti koje nosi Hidžra – preseljenje poslanika Muhammeda, a.s., iz Mekke u Medinu 622. godine.

Za muslimane Hidžra simbolizira ustrajnost, žrtvu, zajedništvo i okretanje ka boljem životu, a početak nove hidžretske godine prilika je za promišljanje o važnosti vjere, odgovornosti i međusobnog pomaganja.