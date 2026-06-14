Sutra s akšamom nastupa Nova hidžretska godina

Hidžretska nova 1448. godina nastupa sutra s akšam-namazom.

S obzirom na to da se islamski kalendar ravna prema lunarnim mijenama, novi dan i novi mjesec u ovom kalendaru počinju zalaskom sunca prethodnog dana. Zbog toga se početak nove hidžretske godine obilježava već od akšam-namaza.

Ovaj datum označava početak mjeseca Muharrema, prvog mjeseca u hidžretskom kalendaru. Muharrem je jedan od četiri sveta mjeseca u islamu i za vjernike predstavlja vrijeme duhovnog promišljanja, ibadeta, zahvalnosti i podsjećanja na važne poruke vjere.

Hidžretski kalendar računa se od Hidžre, odnosno preseljenja poslanika Muhammeda, a.s., iz Mekke u Medinu 622. godine. Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u historiji islama, jer označava početak organizovanja prve muslimanske zajednice u Medini.

Za muslimane Hidžra nije samo historijski događaj, nego i simbol ustrajnosti, žrtve, povjerenja, zajedništva i okretanja ka boljem i pravednijem životu.

Početak nove hidžretske godine prilika je da se vjernici prisjete vrijednosti koje Hidžra nosi, među kojima su odgovornost prema zajednici, čuvanje vjere, međusobno pomaganje i spremnost na pozitivne promjene.

U islamskoj tradiciji posebno mjesto u mjesecu Muharremu zauzima i Dan Ašure, deseti dan ovog mjeseca, koji se obilježava postom, dovama i prigodnim vjerskim sadržajima.

Povodom nastupanja 1448. hidžretske godine, u brojnim džamijama i medžlisima očekuju se prigodni programi, predavanja i poruke vjernicima o značaju Hidžre i početka nove hidžretske godine.