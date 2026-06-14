Vlada RS najavila rast plata, pojedinim radnicima dodatnih 100 KM

Vlada Republike Srpske utvrdila je izmjene zakona kojima je predviđeno povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru za pet posto od 1. augusta 2026. godine, dok će u pojedinim oblastima radnicima plate biti dodatno uvećane za 100 KM.

S ciljem povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru, Vlada je po hitnom postupku utvrdila prijedloge zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih u organima uprave, javnim službama, Ministarstvu unutrašnjih poslova, javnim ustanovama u oblasti zdravstva, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, kulturi, institucijama pravosuđa, kao i u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.

Iz Vlade RS saopćeno je da izmjene ovih zakona predstavljaju još jednu od mjera koje doprinose ekonomskom rastu i povećanju plata radnika. Predloženo je da izmjene stupe na snagu 1. augusta 2026. godine.

Dodatna povećanja u prosvjeti i kulturi

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, predviđeno je i dodatno uvećanje neto plate od 100 KM za zaposlene na rukovodećim radnim mjestima u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima.

Isti iznos dodatnog povećanja predviđen je i za zaposlene sa srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima vezanim za odgojno-obrazovni rad.

Izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture predviđeno je dodatno uvećanje neto plate od 100 KM za direktore ustanova kulture.

Također su izvršene djelimične korekcije u vrednovanju viših i najviših stručnih zvanja u bibliotečkoj i muzejskoj djelatnosti. Radnicima u ustanovama kulture koji rade na radnim mjestima s višim stručnim zvanjima neto plata bit će dodatno povećana za 50 KM, dok će radnicima s najvišim stručnim zvanjima neto plata biti uvećana za dodatnih 100 KM.