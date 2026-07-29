Njemački proizvođač automobila BMW planira ukinuti oko 8.000 radnih mjesta širom svijeta, čime se pridružuje drugim velikim kompanijama iz automobilske industrije koje već provode programe smanjenja broja zaposlenih.

Prema informacijama njemačke novinske agencije dpa, broj radnika trebao bi biti smanjen kroz prirodni odlazak zaposlenih i program dobrovoljnog napuštanja kompanije. Plan je usmjeren prvenstveno na radna mjesta izvan neposredne proizvodnje, a zaposlenima koji prihvate odlazak bit će ponuđene otpremnine.

BMW trenutno zapošljava gotovo 154.000 ljudi, od kojih više od polovine radi u Njemačkoj. Budući da će program otpremnina biti pokrenut upravo na njemačkom tržištu, očekuje se da će najveći dio ukinutih radnih mjesta biti u toj zemlji.

Kompanija se još nije zvanično oglasila o detaljima plana, ali prema nezvaničnim informacijama program bi trebao početi u oktobru 2026. i trajati do kraja 2027. godine.

Za sada nije poznato koliko će smanjenje broja zaposlenih i isplata otpremnina koštati BMW, a finansijski efekti trebali bi biti vidljivi u budućim poslovnim izvještajima kompanije.

BMW je posljed