Lažni oglasi za posao vode u ropstvo: Žrtve prisiljavaju na internet prevare

Stotine hiljada ljudi širom svijeta žrtve su kriminalnih mreža koje ih prisiljavaju da učestvuju u internet prevarama, upozorila je Međunarodna organizacija za migracije povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula.

Žrtve se najčešće privlače lažnim oglasima za posao u inozemstvu, nakon čega im se oduzimaju dokumenti, ograničava sloboda kretanja i nameće rad u centrima za internet prevare. Kriminalne grupe pri tome koriste prijetnje, nasilje i dužničko ropstvo kako bi ih zadržale pod kontrolom.