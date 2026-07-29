Premijer Nikšić razgovarao s preživjelim planinarima i članovima spasilačkog tima.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je danas putem videopoziva s preživjelim članovima ekspedicije na Elbrus, te članovima spasilačkog tima Gorske službe spašavanja koji su stigli u Rusku Federaciju, kako bi učestvovali u operaciji povratka preživjelih planinara i transporta tijela petorice stradalih državljana Bosne i Hercegovine.

Tokom današnjeg videopoziva, preživjeli planinari zahvalili su premijeru, institucijama Federacije BiH i svima koji učestvuju u organizaciji njihovog povratka na brzoj reakciji, podršci i pomoći pruženoj u najtežim trenucima. Posebnu zahvalnost iskazali su za angažman u realizaciji zahtjevne operacije transporta tijela njihovih stradalih prijatelja i kolega.

Premijer Nikšić izrazio je duboko saosjećanje zbog tragedije koja je pogodila cijelu Bosnu i Hercegovinu, naglasivši da će institucije Federacije BiH nastaviti pružati svu potrebnu podršku sve do završetka operacije.

Gubitak pet ljudskih života svima nam je teško pao, ali sam siguran da je taj gubitak, uz članove njihovih poro