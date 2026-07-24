Nikšić sa predstavnicima JOB-a o zakonu kojim se uvodi borački dodatak

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu delegaciju Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Unija veterana Bosne i Hercegovine, koju su činili predsjednik Munib Efendić i zamjenik predsjednika Adem Kajanija.

Na sastanku je razgovarano o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila na posljednjoj sjednici i uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, a kojim se uvodi borački dodatak.