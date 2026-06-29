Energetski zaokret 2 u Tuzli: Najavljeno baterijsko skladište vrijedno 16,8 miliona KM

Baterijsko skladište energije iz obnovljivih izvora, vrijedno 16,8 miliona KM, jedan je od projekata predstavljenih na konferenciji Energetski zaokret 2 u Tuzli.

Energetski zaokret 2 održava se u Tuzli, a druga energetska konferencija pod nazivom „Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus“ okupila je predstavnike institucija, energetskog sektora, međunarodnih partnera, javnih kompanija, investitora i privrede iz Bosne i Hercegovine i regiona.

U fokusu konferencije su energetska sigurnost, dekarbonizacija, obnovljivi izvori energije, pravedna tranzicija i novi investicioni ciklus, a iz Tuzle je poručeno da se energetska budućnost regiona ne može graditi bez saradnje i konkretnih projekata.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je za Tuzlu posebno važno što se na konferenciji govori o energetskoj tranziciji, obnovljivim izvorima energije i povezivanju grada na plinovod prema Kladnju.

Prema njegovim riječima, takvi projekti trebali bi pomoći da se promijeni dosadašnji način proizvodnje energije, ubrza proces smanjenja zagađenja zraka i unaprijedi kvalitet života građana Tuzle i šire regije.

Energetski zaokret 2 okupio predstavnike zemalja regiona

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić naglasio je da konferencija ima regionalni karakter, jer su u Tuzli prisutni predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

Kako je istakao, razgovori su usmjereni na regionalnu povezanost, sigurnost snabdijevanja i energetske politike koje bi u narednom periodu trebale donijeti stabilnije i sigurnije energetsko okruženje.

„Iz Tuzle danas moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona“, poručio je Lakić.

Uvodni dio konferencije obuhvatio je panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima, uz učešće premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i otpravnika poslova Ambasade SAD-a u BiH Johna Ginkela.

Baterijsko skladište dio novih energetskih ulaganja

Jedna od važnih tema konferencije su i investicije u energetski sektor Federacije BiH. Posebno su istaknuti projekti u rudarstvu, uključujući ulaganja u rudnike Šikulje, Đurđevik i Banovići, kao i projekat pravedne tranzicije koji se realizuje sa Svjetskom bankom.

Planirana je i izgradnja fotonaponskih elektrana na bivšim rudničkim poljima u Tuzli i Banovićima, što bi trebalo otvoriti novi prostor za razvoj obnovljivih izvora energije na područjima koja su decenijama bila vezana za proizvodnju uglja.

Kada je riječ o Termoelektrani Tuzla, predstavljeni su projekti koji bi trebali osigurati stabilan rad i produžiti životni vijek ovog energetskog kompleksa. Među njima je i prvo baterijsko skladište energije iz obnovljivih izvora, vrijedno 16,8 miliona KM, koje će biti finansirano federalnim sredstvima.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da je regionalna saradnja jedan od ključnih uslova energetske stabilnosti.

„Ne možemo se zatvarati u svoje okvire i vrlo je važno, sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, graditi regionalnu povezanost i zajedničku saradnju“, kazao je Nikšić.

Tokom dvodnevne konferencije Energetski zaokret 2 razgovarat će se i o gasu, nafti, električnoj energiji, Južnoj interkonekciji, ulozi javnog i privatnog sektora, kao i novim investicijama koje bi trebale doprinijeti energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine i regiona.

Iz Tuzle je poručeno da energetska tranzicija nije samo pitanje proizvodnje i snabdijevanja energijom, nego i pitanje kvaliteta života, čistijeg zraka, konkurentnije privrede i evropskog puta Bosne i Hercegovine.