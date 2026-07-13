Nikšić i Ginkel razgovarali o Južnoj plinskoj interkonekciji i energetskim projektima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u Sarajevu s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom, s kojim je razgovarao o nastavku realizacije strateških infrastrukturnih i energetskih projekata.

Sastanku u sjedištu Vlade Federacije BiH prisustvovali su federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, šefica Ekonomskog odjela Ambasade SAD-a Sarah Rupert i nova zamjenica šefa Političkog odjela Ambasade Monica Bland.

Posebna pažnja posvećena je projektu Južne plinske interkonekcije i nastavku aktivnosti na usaglašavanju ugovornih pitanja između investitora i Vlade Federacije BiH.

Tokom razgovora istaknuta je zajednička opredijeljenost da ugovor bude uskoro potpisan, kako bi realizacija projekta mogla biti nastavljena u interesu građana i jačanja energetske sigurnosti Federacije BiH.

Sagovornici su razgovarali i o potrebi pronalaženja odgovarajućeg rješenja za pitanje državne imovine, koje bi omogućilo efikasniju provedbu strateških infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je Južna plinska interkonekcija označena kao prioritet.

Ocijenjeno je da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim potencijalom za razvoj energetskog sektora, posebno u oblasti plinske infrastrukture i obnovljivih izvora energije.

Nikšić i Ginkel izrazili su uvjerenje da se zajedničkim djelovanjem mogu stvoriti uslovi za realizaciju projekata od strateškog značaja, kao i za privlačenje novih investicija.

Na sastanku je potvrđena opredijeljenost za nastavak partnerske saradnje Vlade Federacije BiH i Sjedinjenih Američkih Država na projektima koji doprinose energetskoj stabilnosti i ekonomskom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine.