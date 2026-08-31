U TK za šest mjeseci 635 više umrlih nego rođenih

Adin Jusufović
Penzioneri/Penzije Isplata uvećanih aprilskih penzija
Foto: Pixabay/Penzioneri

Prirodni pad stanovništva u TK nastavljen je i u prvoj polovini 2026. godine, a statistika pokazuje da je od januara do kraja juna umrlo 635 osoba više nego što je rođeno.

U tom periodu u Tuzlanskom kantonu evidentirana su 1.384 živorođena djeteta, dok je umrlo 2.019 osoba. To znači da je samo na osnovu prirodnog kretanja broj stanovnika smanjen za 635, bez podataka o odlascima i doseljavanju stanovništva.

Najveća razlika između broja rođenih i umrlih zabilježena je u Tuzli. U prvih šest mjeseci rođeno je 306 djece, dok je umrlo 515 osoba, odnosno 209 više. U Lukavcu su rođene 134, a umrlo je 226 osoba, što predstavlja negativnu razliku od 92 stanovnika. Gračanica je u istom periodu imala 159 rođenih i 229 umrlih.

Negativno prirodno kretanje zabilježeno je u svim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona kada se posmatra prvih šest mjeseci godine. Čak su i Živinice, koje imaju jedan od najvećih brojeva novorođenih u TK, zabilježile 221 rođenu i 237 umrlih osoba.

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