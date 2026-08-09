Tuzla servis: Jedna ulica bez vodosnadbijevanja

RTV SLON
Tuzla servis, vodovod, vodosnabdjevanje, voda
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 09.08.2026.

*** VODOVOD – Ulica Save Kovačevića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je izvršenje jedanaest krivičnih  djela, dogodilo se dvanaest saobraćajnih nezgoda, 6 ostalih događaja.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 274 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, jedan dječak i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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