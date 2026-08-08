Radarske kontrole danas na više lokacija u TK: Vozači, oprez

Vozače na području Tuzlanskog kantona danas očekuju pojačane radarske kontrole, a policijske ekipe bit će raspoređene na više saobraćajnica.

U Tuzli su kontrole najavljene na Bulevaru II korpusa i ulici Kulina Bana, uključujući i dionicu kod Muzičke škole i Limenke. Radari će biti aktivni u različitim terminima tokom dana i večeri.

Kontrole su najavljene i na području Srebrenika, gdje će policija pratiti brzinu na području grada, u Donjem Potoku i na području Tinje.

Radarske kontrole očekuju se i u Banovićima, na lokacijama Radina, Armije BiH i Oskova, dok će u Teočaku biti raspoređene na području Bilalića, Sniježnice, Janje i Omerovića.

Na području Kalesije vozači mogu očekivati radare na pravcima Tojšići–Hidani, Vukovije Gornje, Miljanovci, Petrovice Gornje na magistralnom putu M-17.1, kao i u Kalesiji Gornjoj.

Tačne satnice kontrola razlikuju se od lokacije do lokacije i obuhvataju period od jutarnjih do večernjih sati, a pojedine kontrole najavljene su i u ranim jutarnjim satima.

Cilj radarskih kontrola je povećanje sigurnosti u saobraćaju i smanjenje rizičnih ponašanja za volanom.

Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja brzine i vožnju prilagode uslovima na cesti, posebno imajući u vidu pojačanu frekvenciju saobraćaja tokom vikenda.