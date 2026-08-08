Saobraćaj obustavljen: Teška nesreća na putu Stolac – Neum

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na magistralnom putu Stolac – Neum, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici trenutno potpuno obustavljen.

Prema prvim informacijama, na mjestu nesreće nalazi se više vozila, dok se očekuje dolazak policijskih službenika iz Čapljine.

Za sada nema zvaničnih informacija o posljedicama nesreće, broju eventualno povrijeđenih osoba niti o uzroku.

Vozačima koji planiraju putovanje ovom dionicom savjetuje se da koriste alternativne pravce do okončanja uviđaja i normalizacije saobraćaja.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležni obave uviđaj.