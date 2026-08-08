Međunarodni dan mačaka: Zašto su postale jedni od omiljenih kućnih ljubimaca?

Međunarodni dan mačaka obilježava se danas, 8. augusta, kao prilika da se podsjeti na poseban odnos ljudi i ovih životinja, ali i na važnost njihove zaštite, odgovorne brige i dobrobiti.

Ovaj datum obilježava se od 2002. godine, kada je Međunarodni fond za dobrobit životinja, IFAW, pokrenuo inicijativu posvećenu mačkama. Ideja nije bila samo proslaviti jednog od najpoznatijih kućnih ljubimaca, već skrenuti pažnju na napuštene i ugrožene mačke, odgovorno vlasništvo i pravilnu brigu o njima. Od 2020. godine brigu o obilježavanju Međunarodnog dana mačaka preuzela je britanska organizacija International Cat Care.

Od tada je Međunarodni dan mačaka postao datum koji se obilježava širom svijeta, posebno među organizacijama za zaštitu životinja, veterinarima, vlasnicima i ljubiteljima mačaka.

Druženje ljudi i mačaka traje hiljadama godina

Iako ih danas zamišljamo kako spavaju na kauču, penju se na ormare ili zauzimaju kutiju mnogo manju od sebe, odnos ljudi i mačaka počeo je mnogo prije modernih domova.

Arheološki nalazi ukazuju na veoma dugu povezanost. Na Kipru su pronađeni ostaci mačke sahranjene uz čovjeka prije približno 9.500 godina, što se smatra jednim od najstarijih dokaza posebnog odnosa dvije vrste. Naučnici smatraju da su se mačke približile prvim poljoprivrednim zajednicama jer su skladišta žitarica privlačila glodare, a prisustvo mačaka ljudima je zbog toga bilo korisno.

Za razliku od nekih drugih domaćih životinja, mačke su tokom tog procesa sačuvale veliki dio ponašanja svojih divljih predaka. Čak i današnje kućne mačke genetski su veoma bliske divljim mačkama od kojih potiču.

Zašto su mačke toliko popularne kao kućni ljubimci?

Jedan od razloga njihove popularnosti svakako je sposobnost prilagođavanja različitim načinima života. Mačka može živjeti i u relativno malom stanu, ne zahtijeva svakodnevne šetnje poput psa, veliki dio vremena provodi odmarajući se, a poznata je i po tome što značajan dio dana posvećuje održavanju vlastite higijene.

Ipak, njihova reputacija potpuno nezavisnih životinja nije sasvim opravdana. Mačke mogu razviti snažne veze s ljudima i drugim životinjama s kojima žive, a sigurnost, toplinu i blizinu često traže upravo pored osoba kojima vjeruju.

Dio njihove privlačnosti vjerovatno leži i u karakteru koji nije uvijek lako predvidjeti. Jedna mačka će vlasnika pratiti iz sobe u sobu, druga će najveći dio dana provesti sama, dok će treća odlučiti da je najbolje mjesto za spavanje tastatura računara baš u trenutku kada je nekome najpotrebnija.

Mačke mogu prespavati veći dio dana

Ako se vlasniku ponekad čini da njegova mačka samo jede i spava, taj utisak nije daleko od stvarnosti. Odrasle mačke najčešće spavaju između 12 i 16 sati dnevno, a njihova potreba za odmorom povezana je i s naslijeđenim predatorskim ponašanjem, odnosno čuvanjem energije za periode aktivnosti.

Mačke, također, nisu klasične noćne životinje kako se često misli. Prirodno su najaktivnije u zoru i sumrak, što objašnjava zašto pojedine kućne mačke upravo rano ujutro dobiju iznenadnu potrebu za trčanjem, igrom ili istraživanjem stana.

Njihova ljubav prema kartonskim kutijama također nije samo jedna od brojnih internetskih šala. Mali i zatvoreni prostori pružaju im osjećaj sigurnosti, toplinu i mjesto iz kojeg mogu posmatrati okolinu, a istovremeno odgovaraju njihovom urođenom ponašanju lovca koji čeka pravi trenutak za pokret.

Predenje ne znači uvijek da je mačka sretna

Predenje je vjerovatno jedan od najprepoznatljivijih zvukova koje mačke proizvode. Mačići ga počinju koristiti veoma rano, a najčešće se povezuje sa zadovoljstvom i osjećajem sigurnosti.

Ipak, mačka ne prede isključivo kada je zadovoljna. Istraživanja i veterinarska zapažanja pokazuju da se predenje može pojaviti i kada je životinja uznemirena, povrijeđena ili osjeća bol, pa samo taj zvuk nije dovoljan da se zaključi kako se mačka osjeća.

Zanimljiv je i način njihove komunikacije. U odnosu s drugim mačkama veliku ulogu imaju mirisi, položaj tijela, repa i ušiju, dok u komunikaciji s ljudima koriste i različite vrste glasanja. Vlasnici s vremenom često nauče razlikovati šta njihova mačka želi samo na osnovu ponašanja i zvuka koji proizvodi.

Međunarodni dan mačaka zbog toga nije samo datum za fotografije kućnih ljubimaca na društvenim mrežama. Njegova prvobitna ideja ostaje podsjećanje na odgovoran odnos prema životinjama, brigu o napuštenim mačkama i stvaranje uslova u kojima će one imati siguran i zdrav život.