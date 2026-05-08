Vjerenice kod pasa jedan su od problema o kojem se rijetko govori dok se ne dogodi neprijatna situacija. Na prvi pogled izgledaju kao obična suha trava, ali za pse mogu biti veoma opasne, posebno tokom šetnji po livadama, zapuštenim zelenim površinama, uz puteve ili u dvorištima gdje se trava ne kosi redovno.

Riječ je o klasu divljeg ječma, poznatom pod nazivom vjerenice. Dok su zelene, mnogima ne privlače pažnju. Međutim, kada se osuše, pretvaraju se u sitne, oštre dijelove biljke koji se lako zakače za krzno psa. Njihov oblik je posebno problematičan jer se kreću samo u jednom smjeru, prema unutra.

Zbog toga vjerenice mogu završiti u uhu, oku, nosu, između prstiju, ispod kože ili u drugim dijelovima tijela. Kod dugodlakih pasa još ih je teže uočiti, jer se mogu sakriti u dlaci i neprimjetno probiti do kože.

Iako se najčešće spominju psi, vjerenice mogu predstavljati ozbiljan problem i za mačke koje borave na otvorenom, posebno ako prolaze kroz visoku ili suhu travu.

Vjerenice kod pasa nisu obična neugodnost

Najveći problem je u tome što vjerenica ne ispada sama i ne raspada se u tijelu. Kada uđe u kožu ili sluznicu, može nastaviti da se pomjera kroz tkivo, izazivajući bol, upalu i infekciju. U nekim slučajevima može doći do apscesa, povreda oka, oštećenja uha ili ozbiljnijih komplikacija koje zahtijevaju veterinarski zahvat.