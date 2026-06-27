Nirina buvljak u Tuzli: Kafa, druženje i dobro djelo za napuštene pse

Nirina buvljak bit će održan 28. juna u Glavnom gradskom parku u Tuzli, kod Cafe bara Blueberry, s početkom u 16:00 sati.

Riječ je o događaju koji okuplja ljubitelje životinja, građane dobre volje i sve one koji žele kupiti, prodati, pokloniti ili jednostavno doći, popiti kafu, družiti se i podržati rad Azila Nirina.

Organizatori poručuju da je svaka sitnica velika pomoć, a posjetioce očekuje opuštena atmosfera, dobra energija, sadržaji za djecu, ali i ponuda za pse, njihove vlasnike i sve one koji žele učiniti dobro djelo.

Na Nirina buvljaku građani će imati priliku pronaći zanimljive predmete, poklone, stvari za kućne ljubimce, ali i učestvovati u akciji koja za cilj ima pomoći psima i podržati brigu o napuštenim životinjama.

Događaj je zamišljen kao mjesto susreta, razgovora i solidarnosti, gdje se kroz male geste može napraviti velika razlika. Posjetioci mogu donijeti nešto što žele pokloniti, prodati ili zamijeniti, ali i podržati akciju kupovinom dostupnih predmeta.

Za najmlađe je najavljen i face painting, pa će Nirina buvljak biti prilika za porodično druženje u centru Tuzle.

Iz Azila Nirina pozivaju građane da budu dio ove akcije, da dođu u Glavni gradski park, popiju kafu, kupe nešto za svog psa, sebe ili djecu, zabave se i učine dobro djelo.