Ova frekvencija muzike smiruje pse i smanjuje stres

Muzika može imati snažan uticaj na raspoloženje, ne samo kod ljudi nego i kod kućnih ljubimaca, a posebno pasa koji su skloni anksioznosti, nervozi ili pretjeranom lajanju. Istraživanja i iskustva stručnjaka pokazuju da nije presudan muzički stil, već frekvencija zvuka koja djeluje na nervni sistem.

Američki muzičar i istraživač zvuka Michael Tyrrell godinama je proučavao kako različite frekvencije utiču na ponašanje ljudi i životinja.

Iako je bilo poznato da klasična muzika, poput djela Mocarta, Betovena ili Baha, može imati umirujući efekat, Tyrrell je otišao korak dalje i razvio poseban koncept muzike zasnovan isključivo na frekvencijama.

Zašto frekvencija ima veći uticaj od melodije

Svaki zvuk se sastoji od frekvencija, a jedan herc predstavlja jedan zvučni talas u sekundi. Iako ljudi najčešće biraju muziku prema ukusu, tijelo i mozak istovremeno reaguju na frekvenciju, često i nesvjesno.

Kod pasa je taj efekat još izraženiji, jer oni zvuk doživljavaju drugačije nego ljudi i osjetljiviji su na frekvencijske promjene.

Muzika koju je Tyrrell komponovao za smirivanje pasa bazirana je na frekvenciji od 396 herca, za koju tvrdi da pomaže u oslobađanju napetosti i negativne energije.

Upravo na tom principu nastao je njegov projekat Wholetones, kroz koji objavljuje zvučne zapise namijenjene opuštanju ljudi i životinja. Ta muzika je nenametljiva, ne zamara sluh i djeluje poput tihe pozadine koja postepeno smiruje.

Kako psi reaguju na muziku od 396 herca

Psi mogu osjetiti frekvenciju čak i kada je zvuk veoma tih, slično kao kod zviždaljke za pse koju ljudi ne čuju. Zbog toga muzika na 396 herca može imati efekat i kod starijih pasa ili onih sa oslabljenim sluhom.

Prema Tyrrellovim riječima, kod mnogih pasa dolazi do vidljivih promjena u ponašanju, smanjenja lajanja, nervoze i reaktivnosti u stresnim situacijama.

U trenucima kada je pas uznemiren, ostaje sam kod kuće ili reaguje burno na spoljašnje podražaje, puštanje ovakvih zvukova može pomoći da se brže opusti. Iako ne djeluje kao čarobno rješenje, pravilno odabrana frekvencija muzike može biti jednostavan i prirodan način da se ljubimcu olakša stres i poboljša njegovo svakodnevno ponašanje.