Trik s telefonom može pomoći da brže uočite krpelje nakon boravka u prirodi

Krpelji mogu biti opasni jer osim neugodnog uboda mogu prenositi i bolesti, zbog čega je nakon svakog boravka u prirodi važno detaljno pregledati tijelo, odjeću, ali i kućne ljubimce.

Posebno treba obratiti pažnju na pregibe kože, područje iza ušiju, vrat, pazuhe, prepone, noge i kosu, jer se krpelji često zadržavaju na toplim i teško vidljivim mjestima. Kod kućnih ljubimaca problem može biti još veći, jer se sitni krpelji u krznu često primijete tek kada se već pričvrste za kožu.

U pregledu može pomoći jednostavan trik s pametnim telefonom. Na većini uređaja postoji funkcija povećala, odnosno lupe, koja omogućava detaljniji pregled kože ili krzna. Dodatno, uključivanje opcije inverzije boja može učiniti krpelje vidljivijim, jer tamne tačke na koži ili u dlaci tada mogu izgledati kao svijetle mrlje.

Na Android telefonima ova opcija se najčešće može pronaći kroz postavke pristupačnosti, pod nazivom lupa, povećalo ili inverzija boja. Na iPhone uređajima moguće je otvoriti aplikaciju Povećalo, izabrati filtere i uključiti opciju obrnutih boja.

Telefon je potrebno polako pomicati preko kože ili krzna, posebno na mjestima gdje se krpelji najčešće zadržavaju. Ipak, ovaj trik služi samo kao pomoć pri pregledu i ne znači da se treba osloniti isključivo na kameru.

Ako se krpelj pronađe, važno ga je ukloniti pažljivo i što prije, najbolje pincetom ili odgovarajućim alatom za uklanjanje krpelja, bez gnječenja i premazivanja uljem, alkoholom ili sličnim sredstvima. Nakon uklanjanja mjesto uboda treba očistiti i pratiti eventualnu pojavu crvenila, otoka, temperature, glavobolje ili drugih simptoma.

Ljekaru se treba javiti ukoliko se nakon uboda pojave tegobe, širenje crvenila oko mjesta uboda ili simptomi koji mogu ukazivati na infekciju. Redovan pregled nakon boravka u prirodi, zaštitna odjeća i pažnja prema kućnim ljubimcima najbolji su način da se rizik od uboda krpelja smanji na vrijeme.