Savjeti kako smanjiti potrošnju baterije na Android telefonima

Iako su moderni telefoni dobili veće ekrane, snažnije procesore i naprednije kamere, sama tehnologija baterija i dalje ne prati taj tempo razvoja. Korisnici koji svoje uređaje koriste intenzivno često se susreću s brzim pražnjenjem, pa rješenje pronalaze u dodatnim punjačima. Ipak, postoje načini da se baterija sačuva duže ako se pravilno koriste opcije za uštedu energije koje Android već nudi.

Na Googleovoj stranici dostupne su preporuke za korisnike Androida 13 koje mogu pomoći u boljoj kontroli potrošnje.

Smanjite vrijeme automatskog gašenja ekrana

Ekran telefona troši najviše energije, pa što je duže uključen, baterija se brže prazni. Vrijeme automatskog isključivanja možete skratiti u postavkama i odabrati trajanje koje vam najviše odgovara. Prekratka vremena mogu biti nepraktična, ali preduga iscrpljuju bateriju.

Uključite automatsko podešavanje svjetline

Telefon može prilagođavati osvjetljenje ekrana u zavisnosti od ambijentalne svjetlosti, pa će u tamnijim prostorijama ekran biti slabije osvijetljen, a na jačem svjetlu svjetliji. Time se postiže vidljivost, ali i značajna ušteda energije. Adaptivna svjetlina uključuje se u postavkama prikaza.

Isključite zvuk i vibracije pri kucanju

Iako djeluje kao neznatno opterećenje, dugotrajno kucanje poruka ili komentara uz vibracije i tonove povećava potrošnju baterije. Isključivanjem te opcije postiže se primjetna ušteda.

Ograničite rad aplikacija koje troše puno energije

Android može otkriti aplikacije koje u pozadini troše veliku količinu energije, primjerice društvene mreže ili navigacijske aplikacije. U postavkama baterije nalazi se lista potrošnje, gdje svakoj aplikaciji možete ograničiti rad u pozadini ili potpuno ga onemogućiti.

Aktivirajte „adaptivnu bateriju“

Ova opcija koristi mašinsko učenje kako bi prepoznala koje aplikacije najčešće koristite i njima daje prioritet u potrošnji energije. Aplikacije koje rijetko otvarate biće automatski ograničene. Funkcija se uključuje u postavkama baterije, a kod pojedinih proizvođača nalazi se u odjeljku „Ušteda baterije“.

Obrišite račune koje ne koristite

Računi i aplikacije koje ne upotrebljavate često i dalje sinhronizuju podatke u pozadini, što troši bateriju. Deinstaliranje takvih aplikacija smanjuje opterećenje sistema i štedi energiju.

Uključite tamni način rada

Na telefonima s OLED ili AMOLED ekranima tamni način rada štedi energiju jer crni pikseli na takvim ekranima ostaju potpuno isključeni. Ova opcija može smanjiti potrošnju i do 40 posto, posebno pri jačoj svjetlini ekrana. Kod LCD ekrana tamni način nema utjecaj na potrošnju zbog stalnog pozadinskog osvjetljenja, pa učinak izostaje. Tamni način se uključuje u postavkama prikaza.

Ove preporuke ne zahtijevaju dodatnu opremu, a provode se kroz nekoliko jednostavnih koraka. Uz pravilnu primjenu moguće je značajno produžiti trajanje baterije i smanjiti učestalost punjenja.