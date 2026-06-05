Mačje oči: Najbolji recept za slasni rolat

Mačje oči jedan su od onih kolača koji se često pripremaju za porodična okupljanja, praznike i posebne prilike, a prepoznatljiv izgled i spoj čokoladne kreme, biskvita i banana razlog su zbog kojeg ovaj rolat godinama ne izlazi iz mode.

Riječ je o desertu koji se pravi od mekanog kakao biskvita, bogate čokoladne kreme i cijelih banana, koje nakon rezanja daju karakterističan izgled po kojem je kolač i dobio ime. Upravo zbog efektnog presjeka, Mačje oči su čest izbor kada se želi pripremiti kolač koji je ukusan, ali i dekorativan na trpezi.

Prema receptu portala Mali kuhar, za pripremu ovog rolata koriste se jaja, šećer, brašno, kakao i ulje za biskvit, dok se krema pravi od mlijeka, pudinga od čokolade, šećera, margarina, čokolade i Nutelle. Nakon pečenja biskvit se premazuje kremom, dodaju se banane, a zatim se rolat pažljivo oblikuje i po želji ukrašava šlagom ili čokoladnim preljevom.

Mačje oči su posebno popularne jer spajaju jednostavne sastojke i bogat okus, a mogu se pripremiti dan ranije, što ih čini praktičnim izborom za sve koji planiraju posluženje za goste. Ovaj kolač najbolje je poslužiti dobro ohlađen, kako bi se krema stegnula, a rolat lakše rezao.