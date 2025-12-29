Recept za kraj dana: Evo kako da palačinke ostanu mekane i sutradan

Palačinke su jedna od onih poslastica koje se prave brzo, a nestaju još brže. Gotovo svaka domaćica ima svoj provjeren recept, a upravo zbog jednostavne pripreme palačinke su čest izbor za doručak, večeru, ali i ručak kada se pripremaju u slanoj verziji.

Ipak, problem nastaje kada ostane nekoliko komada koje želimo pojesti kasnije ili ponijeti sa sobom, jer ohlađene palačinke često izgube mekoću i postanu žilave.

Tajni sastojak koji čini razliku

Jedan od najvažnijih trikova za mekane palačinke krije se u dodatku male količine sode bikarbone. Iako se često izostavlja, upravo soda pomaže da palačinke ostanu vazdušaste i nakon hlađenja. Dovoljna je tek četvrtina kašičice kako bi se postigao željeni efekat, bez promjene okusa.

Jednako je važno i kako se palačinke čuvaju nakon pečenja. Redanje palačinki jednu na drugu i poklapanje posude dok su još tople pomaže da zadrže vlagu, pa i sutradan ostaju mekane i ukusne.

Jednostavan recept za savršene palačinke

Za pripremu će vam trebati jedno jaje, 200 mililitara mlijeka, 200 grama brašna, prstohvat soli, četvrtina kašičice sode bikarbone i dvije kašike ulja, uz malo ulja za premazivanje tave. Prvo se sjedine tečni sastojci, zatim se dodaju brašno, so i soda bikarbona, pa se sve dobro umuti kako ne bi bilo grudvica. Na kraju se dodaje ulje i smjesa se još jednom promiješa.

Tava se zagrije na jačoj temperaturi, a potom se blago smanji. Palačinke se peku klasično, redaju jedna na drugu i odmah poklope. Na taj način zadržavaju toplotu i mekoću, a čak i sutradan imaju gotovo isti ukus kao svježe pečene.

Palačinke se mogu puniti slatkim ili slanim nadjevima, u zavisnosti od toga da li ih pripremate kao desert ili obrok, a uz ove trikove više nećete morati brinuti da će izgubiti svoju savršenu teksturu.