Mekane palačinke bez mlijeka: Tajna je u jednom sastojku

Meke palačinke bez mlijeka nisu nikakva kuhinjska čarolija, već rezultat jednog jednostavnog sastojka koji mijenja strukturu tijesta. Ako su vam palačinke do sada ispadale žilave, s rupama ili pretvrde po rubovima, problem možda nije u brašnu, nego u tečnosti koju koristite.

Glavni razlog često je mlijeko. Ono sadrži kazein, koji se na vrelom tiganju steže i može stvoriti gumenu koricu. Zbog toga palačinke ponekad budu čvršće nego što bismo željeli.

Zašto palačinke bez mlijeka budu mekše

Tajna je u gaziranoj mineralnoj vodi. Mjehurići ugljen-dioksida prodiru u tijesto, stvaraju sitne zračne džepove i čine palačinke laganijim i mekanijim.

Kada smjesu izlijete na zagrijan tiganj, mjehurići se šire i razbijaju gustinu koju mlijeko može ostaviti u tijestu. Rezultat je tanka, savitljiva palačinka koja se ne lomi pri savijanju.

Mineralna voda djeluje i kao prirodni omekšivač glutena. Brašno se ne razvija previše, a upravo pretjerano razvijen gluten često je razlog zbog kojeg palačinke imaju gumenu teksturu.

Šta staviti umjesto mlijeka u palačinke?

Umjesto mlijeka koristi se hladna gazirana voda, najbolje direktno iz frižidera, i to u istoj količini u kojoj biste inače stavili mlijeko.

Mjehurići iz gazirane vode daju tijestu potrebnu lakoću, ali važna je i gustina smjese. Tijesto treba biti rijetko, gotovo kao supa, a ne gusto kao puding.

Recept za meke palačinke bez mlijeka

Za pripremu su potrebna dva jajeta sobne temperature, 200 grama mekog brašna tip 400, 400 mililitara hladne gazirane vode, dvije kašike ulja u tijestu, prstohvat soli i jedna kašičica šećera.

Jaja umutite sa solju i šećerom, dodajte ulje, a zatim naizmjenično dodajte brašno i gaziranu vodu. Miješajte žicom dok smjesa ne postane glatka i bez grudvica. Tijesto ostavite da odmori 15 minuta kako bi se brašno potpuno povezalo s tečnošću.

Najčešće greške zbog kojih su palačinke žilave

Predugo miješanje tijesta razvija gluten, pa palačinke umjesto mekoće dobiju gumenu teksturu. Smjesu treba miješati samo dok se sastojci ne sjedine.

Drugi problem je nedovoljno zagrijan tiganj. Ako tijesto ne zacvrči čim dodirne površinu, palačinka se suši i postaje tvrđa.

Greška može biti i previše ulja. Višak ulja prži tijesto umjesto da ga peče. Dovoljno je da tiganj bude samo tanko premazan, najbolje četkicom.

Kako da palačinke ostanu mekane i poslije sat vremena

Palačinke slažite jednu preko druge na tanjir i prekrijte ih čistom kuhinjskom krpom. Para koja ostaje ispod krpe čuva njihovu elastičnost.

Ne preporučuje se stavljanje vrućih palačinki u plastičnu kesu, jer će se stvoriti kondenzacija i palačinke će se razmekšati na pogrešan način.

Ako pravite veću količinu, tanjir možete držati iznad šerpe s toplom vodom. Tako će palačinke ostati tople i neće izgubiti vlagu.

Da li su palačinke bez mlijeka tanje od klasičnih?

Palačinke s gaziranom vodom obično su malo tanje i u sredini mogu izgledati prozračnije, ali su zato elastičnije. Lako se savijaju, ne pucaju i pogodne su za slatke i slane nadjeve.

Može li se umjesto gazirane koristiti obična voda?

Može, ali palačinke neće biti jednako prozračne. Mjehurići iz gazirane vode daju mekanu i laganu teksturu koju obična voda ne može postići.

Da li se u tijesto bez mlijeka dodaje kvasac ili soda bikarbona?

Nije potrebno dodavati ni kvasac ni sodu bikarbonu. Gazirana voda već unosi dovoljno zraka u tijesto, pa palačinke mogu biti mekane i bez dodatnih sredstava za dizanje.

Kako spriječiti da se palačinke lijepe za tiganj?

Najbolje je koristiti tiganj s debljim dnom i dobro ga zagrijati prije prve palačinke. Ulje treba nanositi štedljivo, četkicom ili krpicom, kako bi površina bila samo blago premazana.