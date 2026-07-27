Stomatološka služba Doma zdravlja Tuzla dobila sedam novih računara

Stomatološka služba Doma zdravlja Tuzla dobila je sedam novih desktop računara, koje je ovoj zdravstvenoj ustanovi obezbijedila jedna mikrokreditna organizacija.

Nova računarska oprema trebala bi doprinijeti bržem i efikasnijem radu zaposlenih, boljoj organizaciji poslova i unapređenju kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima.

Pomoćnica direktora Doma zdravlja Tuzla za sektor medicinskih poslova Lejla Mešalić istakla je da su računari postali neizostavan dio savremenog zdravstvenog sistema. Kako je navela, dodatna oprema olakšat će svakodnevni rad Stomatološke službe, posebno u periodu intenzivne digitalizacije zdravstvenih usluga.