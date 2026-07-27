Federacija BiH se zadužuje za još 100 miliona KM, novac ide u ceste

Federacija BiH se zadužuje za još 100 miliona KM, od dodatnih 100 miliona KM bit će iskorišteno za izgradnju i obnovu autocesta, brzih cesta, magistralnih puteva i drugih saobraćajnica.

Federalno ministarstvo finansija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje, a svaki se odnosi na po 50 miliona KM. Riječ je o drugoj i trećoj tranši planiranog domaćeg zaduženja za cestovnu infrastrukturu.

Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu za ove namjene predviđeno je ukupno 150 miliona KM. Vlada FBiH odlučila je da se sredstva osiguraju kroz tri odvojena kredita, u skladu s tokom realizacije infrastrukturnih projekata.