Predloženo ulaganje naknada od automobilskog sektora u ekološka vozila i punionice

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder razgovarala je u Sarajevu s predstavnicima Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima o unapređenju sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada u Federaciji BiH.

Jedna od glavnih tema sastanka bila je primjena naknada koje automobilske kompanije plaćaju za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada. Predstavnici Udruženja naveli su da privredni subjekti izvršavaju propisane obaveze, ali smatraju da je potrebno uspostaviti pravedniji i transparentniji način raspodjele prikupljenog novca.

Predloženo je da se dio sredstava usmjeri na subvencioniranje kupovine ekološki prihvatljivih vozila, izgradnju punionica za električne automobile i druge projekte koji mogu smanjiti emisije štetnih gasova i doprinij