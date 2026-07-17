Vlada FBiH uvezuje staž za više radnika nekadašnjih pogona

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 828.748,50 KM za uvezivanje radnog staža 80 radnika javnih i privatnih preduzeća koji su ispunili uslove za penzionisanje, ali im ranije nisu uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Najveći broj radnika obuhvaćenih odlukama dolazi iz preduzeća koja gravitiraju području Tuzlanskog kantona. Za uvezivanje staža 26 radnika Koksare Lukavac u stečaju bit će izdvojena sredstva iz programa subvencija privatnim preduzećima, dok je istom odlukom obuhvaćeno i šest radnika Fortune Gračanica u stečaju.

Sredstva su odobrena i za 11 radnika Krivaje Mobel iz Zavidovića, također u stečaju. U okviru subvencija namijenjenih javnim preduzećima, uvezivanje radnog staža bit će omogućeno i za 13 radnika Industrijskog preduzeća Krivaja iz Zavidovića.

Za ukupno 46 radnika privatnih preduzeća izdvojeno je 324.425,95 KM. Osim radnika iz Lukavca, Gračanice i Zavidovića, ovom odlukom obuhvaćena su i tri radnika mostarskog Aluminija.

Drugom odlukom odobreno je 504.322,55 KM za 34 radnika javnih preduzeća. Pored radnika Krivaje iz Zavidovića, sredstva su namijenjena radnicima Željezare Zenica, BNT-a iz Novog Travnika, Konfekcije Borac iz Travnika i sarajevske Hidrogradnje.

Odobrena sredstva bit će iskorištena za izmirenje neuplaćenih doprinosa, čime će radnicima koji već ispunjavaju uslove biti omogućeno ostvarivanje prava na penziju.